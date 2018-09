Hamar med i utval

Statssekretær Atle Hamar blir leiar av det nyoppretta distriktspolitiske utvalet i Venstre. Utvalet skal vere eit rådgjevande organ for leiinga i partiet i saker som vedkjem distrikta. På første møtet peika Hamar på at det må bli minst like attraktivt for folk å etablere seg på bygda som i byen.