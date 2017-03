Saka vert oppdatert.

Det viser tala resultata på innbyggjarundersøkinga som har gått føre seg denne veka. Eit utval av 1400 personar i Flora og Vågsøy kommune vart spurd om dei er for ei samanslåing mellom kommunane. 50 prosent svara at dei var for, medan 34 prosent sa dei var i mot.

340 personar som har svara at dei var mot samanslåing har fått oppfølgingsspørsmålet om dei hadde vore for om Bremanger var ein del av den nye kystkommunen. 38 prosent seier dei hadde stemt for då, medan 55 prosent framleis hadde vore mot.