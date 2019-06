Hærverk på Flora vidaregåande

To personar har gjort hærverk på Flora vgs. det skriv Firda. Dei skal ha gjort skadeverk for mellom 50.000 og 100.000 kroner, mellom anna har dei sparka ned fire lyktestolpar. Personane har blitt fanga opp av eit overvakingskamera og politiet ber no om tips frå publikum for å finne ut kven dei er.