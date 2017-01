Hadde usikra barn i bilen

Politiet kontrollerte 46 bilar i Aurland i ettermiddag, og to bilførarar fekk bot for å ha usikra barn i bilen. I tillegg fekk to førarar forenkla førelegg for manglande setebelte og like mange for mobilbruk. Ein person fekk gebyr for å ikkje ha med seg førarkortet.