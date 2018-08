Hadde over 200 gram hasj

Ein sunnfjording i 20-åra er i Sogn og Fjordane tingrett dømd til fengsel i 45 dagar for narkotikalovbrot. Mellom anna selde mannen ti gram hasj, og oppbevarte 230 gram hasj då han vart pågripen for eitt år sidan. Mannen vart også dømd for å ha brukt narkotika. Til frådrag i fengselsstraffa kjem varetektsfengsling i to dagar.