Hadde ikkje fleire jobbar til Sogn og Fjordane

– Dette vil gjere at fleire unge folk flyttar heim, fordi arbeidsmarknaden i distrikta blir sterkare, sa Sanner under pressekonferanse som tok til klokka to i dag.

Han la fram ein plan der arbeidsplassar tilknytt staten skal flyttast ut av staten. Frå før er det kjent at regjeringa ønskjer å flytte 45 arbeidsplassar i fredskorpset til Førde. Utover det hadde ikkje Sanner meir å kome med-

Totalt vil regjeringa flytte 630 jobbar frå Oslo og ut til distrikta.

– Det er meir enn dobbelt så mykje som det den raudgrøne regjeringa gjorde på åtte år i regjering, sa Sanner.

Staten er den desidert største arbeidsgjevaren her i landet, og veldig mange av dei jobbane ligg i Oslo. For fleire parti har difor lenge vore eit stort poeng å flytte nokre av dei ut i distrikta. Tidlegare har til dømes luftfartstilsynet blitt flytta frå Oslo til Bodø.

– Blir oppretta mange jobbar i Oslo

Senterpartipolitikar Aleksander Øren Heen tykkjer det er gledeleg at regjeringa flyttar ut arbeidsplassar, men seier at det er viktig å hugse på at staten samstundes oppretter veldig mange nye jobbar i nettopp Oslo.

– I same periode har det blitt oppretta 4000 offentlege jobbar i Oslo, så då er det ikkje veldig imponerande at dei flyttar ut 600 av dei, seier Heen.

Sveinung Rotevatn er ein av dei som har kjempa for å få flytta fredskorpset til Førde, han seier han vil halde fram med å jobbe for å få meir til Sogn og Fjordane.

– Eg har planar om å jobbe knallhardt for at Sogn og Fjordane skal få sin del av dei utflyttingane som vart presentert av statsråden i dag, seier Rotevatn.

Han fortel at sjølv om det ikkje har kome fleire konkrete lovnader til fylket, betyr ikkje det at vi ikkje får fleire jobbar i denne pakken.

– Sogn og Fjordane vil vere ein heit kandidat til fleire av dei utflyttingane som har vorte peikt på. Dette er eit arbeid som vil bli gjort framover, og då gjeld det å kjempe for å få desse jobbane til fylket.

Jan Tore Sanner nemnde ikkje Sogn og Fjordane med eit ord, men peika mellom anna på agderfylka, Trøndelag og Nord-Norge som heite kandidatar til å få endå meir offentlege arbeidsplassar.

