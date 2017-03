Gymlærar på barneskule sikta for vald mot elev

Politiet stadfestar at læraren har vore inne til avhøyr og at han har status som sikta.

– Saka er no ferdig etterforska og påtalemakta skal avgjere om det skal takast ut tiltale eller ikkje, seier etterforskaren ved den lokale politieininga, til NRK.

Den påståtte valdsepisoden skal ha skjedd i august i fjor. Læraren blir skulda for å ha lagt eleven ned og halde han der med ansiktet ned mot golvet.

Vidare blir det hevda at læraren drog eleven over gymsalgolvet etter hetta på genseren. Det blir også hevda at eleven fekk eit merke.

Har fått skriftleg åtvaring

NRK er kjend med at læraren har ei anna oppfatning av det som har skjedd og at han avviser at han skal ha vore valdeleg.

I etterkant av episoden er læraren også skulda for å ha kome med krenkande kommentarar mot fleire elevar.

– Vi har køyrd dette som ei personalsak og læraren har fått ei skriftleg åtvaring, seier rektoren ved skulen.

Har hatt møter med alle

Rektoren ved den aktuelle skulen fortel at han ser alvorleg på saka og at han har hatt møter både med den aktuelle læraren, eleven og foreldra til eleven.

I samråd med kommuneadvokaten og administrasjonen i den aktuelle kommunen, har rektoren likevel kome fram til at det ikkje er grunnlag for å suspendere eller å seie opp læraren.

Advokaten til læraren ønskjer ikkje å kommentere saka.