Gutar mistenkte for brannstifting

Ein gjeng med gutar heilt ned i 14-årsalderen er mistenkte for å stå bak ein brann og fleire innbrot på Stadlandet, skriv Fjordenes Tidende. To av dei er sikta, medan fleire er mistenkte for mellom anna brannstifting på eit hus på Leikanger i juli.