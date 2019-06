Gurvin tilbake i Kaupanger

Etter seks kampar utan tap, har Kaupanger gått på fire strake tap i 1. divisjon fotball for kvinner. No styrkar dei stallen for ein kort periode med Karianne Kvam Gurvin (t.h.). 23-åringen har i vår fått sju kampar som kaptein for 3. divisjonslaget Gneist i Hordaland.