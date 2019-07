Gummibåtfestival i Stryn

I helga vert Stryn Gummibåtfestival arrangert for 11. gong. – Vi ligg godt i rute til å verte klare til i morgon, seier Andreas Flo Tonning, som saman med Vegard Aaland har teke over ansvaret for festivalen. Oppmøte for gummibåt-entusiastar og alle andre som vil bli med ned Stryneelva er laurdag klokka 12.30, ved Sætre Bru.