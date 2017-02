Gull til Varlid

Vebjørn Varlid frå Tambarskjelvar tok gull i 105 kilosklassa under NM i vektløfting. Det mangla to kilo på at han løfta seg til kongepokal for resultatet. Sindre Rørstadbotten også frå Tambarskjelvar satsa alt på kongepokalen og rauk ut, opplyser Ola Bergheim i Sogn og Fjordane vektløftarkrins.