Gull i UM

Lisa Måren Løseth frå Høyang IL tok gullet på 2000-meter kappgang i jenter-16-klassen under UM på Fana stadion i Bergen. UM er rekna som NM for utøvarar mellom 15 og 19 år. Arne Osnes Devik tok sølv for gutar-16 i slegge. Det var andre dag av UM, på den første dagen tok fire utøvarar frå Sogn og Fjordane medljar.