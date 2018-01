Gulen kommune ankar

Gulen kommune ankar dommen frå Bergen tingrett i saka mot Wergeland Halsvik AS. Det skriv avisa Nordhordland. Konflikten går på at kommunen sidan 2008 har tent 45 millionar kroner, på at dei har oppretta eit deponi for lagring av radioaktive material som finst i naturen. Det er firmaet Wergeland Halsvik som har stått for mottakinga av avfallet, men i 2016 slutta dei å betala kommunen. Saka hamna til slutt i tingretten og der fekk ikkje Gulen kommune medhald i si sak, men no har dei anka.