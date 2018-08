Gudvangatunnelen opnar snart

Gudvangatunnelen på E16 blir no lufta ut, etter røykutvikling inne i tunnelen grunna varmgang i bremsene på ein lastebil. Varebilen er taua bort. Ingen personar har hatt bruk for helsehjelp etter hendinga, opplyser politiet. Når tunnelen er lufta ut, vil den bli opna att. Det er forventa at det vil skje rundt kl. 17.15, ifølgje Vegtrafikksentralen.