Gudvangatunnelen opna igjen

Gudvangatunnelen på E16 i Aurland er no opna igjen etter å ha vore stengd ein kort periode på grunn av røykutvikling frå ein bubil. Brannvesenet har har kontrollert tunnelen. Dei har har ikkje funne verken bubil eller særleg med røyk, opplyser politiet. Lærdalstunnelen var også stengd ein periode for at bubilen ikkje skulle køyre inn der, men også den er no opna, opplyser politiet.