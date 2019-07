Gruveverksemd på Engebø

Politikarane i Naustdal utsette behandlinga av Engebø-planen for gruveverksemd i fjellet, skriv Firda. Grunnen er mellom anna at rådmann Øyvind Bang-Olsen skal få tid til å gjere juridiske vurderingar knytt til eit brev frå gruveselskapet Arctic Mineral Resources. Selskapet meiner ei instruks i planen er laga for å øydelegge for deira planar.