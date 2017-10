Grunnlovas far og det store fallet i vest

– Det var alltid strid rundt Falsen, seier historikar Anders Timberlid ved Høgskulen på Vestlandet.

I eit nytt stort historieverk om Sogn og Fjordane har Timberlid skildra det store fallet til Falsen, ein av dei største personane i norsk historie.

NYTT HISTORIEVERK: – På Vestlandet kom Falsen ofte i konflikt med både vanlege folk, men òg dei som styrer, seier Anders Timberlid, ein av forfattarane bak «Soga om Sogn og Fjordane». Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– I mai 1814 var han i ein posisjon der han kunne ha nådd dei aller største høgdene, men nedturen hans starta då han blei amtmann (fylkesmann) i Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane fylke). Det var eit steg tilbake frå den glitrande posisjonen han hadde i maidagane 1814, meiner Timberlid.

Under riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 dreiv Falsen gjennom grunnlova på ein effektiv og rask måte og blir av mellom andre jusprofessor Ola Mestad omtalt som «den viktigaste mannen for grunnlova».

Eidsvoll 1814 Ekspandér faktaboks Riksforsamlinga på Eidsvoll 1814 var ei gruppe valde representantar som fekk i oppgåve å laga Noregs grunnlov.

Dei var samla på Eidsvoll mellom 10. april og 20. mai.

Konstitusjonskomiteen formulerte 11 grunnsetningar som blei behandla av forsamlinga i plenum 16. april.

30. april la konstitusjonskomitéen fram eit nytt og endeleg forslag til grunnlov, hovudsakleg etter utkastet frå Adler og Falsen.

Dette blei behandla i Riksforsamlinga mellom 4. og 11. mai.

16. mai blei grunnlova samrøystes vedtatt, og 17. mai blei ho datert og skriven under av presidentskapen.

Grunnlova blei endeleg vedtatt 17. mai, og danske prins Christian Frederik blei vald til konge. Han løyste opp Riksforsamlinga 19. mai.

Dagen etter var det endeleg avskjed, og dei 112 representantane samla seg i møtesalen, greip kvarandre i henda og ropte: «Enige og troe, indtil Dovre falder!»

Hendinga markerte eit brot med eineveldet og byrjinga på utviklinga av eit demokrati i Noreg.

Hovudprinsippa i grunnlova var folkesuvereniteten, maktfordelingsprinsippet og borgarrettar.

Høge husprisar i Oslo

Falsen stod på høgda av karrieren sin i maidagane i 1814. Men han var ikkje i den nære krinsen rundt danskeprinsen Christian Frederik. Det kan vera éi forklaring på at han måtte ta til takke med eit embete vestpå.

Men der var òg meir trivielle grunnar til flyttinga.

STRIDSMANN I VEST: Etter Eidsvoll 1814 blei Christian Magnus Falsen amtmann (fylkesmann) i Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane). Foto: Wikimedia

– Falsen hadde stor familie og fann ut at det var frykteleg dyrt å bu i Oslo, humrar Timberlid.

– Han søkte difor på embetet og fekk jobben hausten 1814.

I september 1814 reiste Falsen over fjellet, og frå Bergen skulle han vera statens sin forlenga arm i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord.

Grunnlovas far braut lova

Falsen blei oppfatta som eigenrådig og sta. Det gjorde at forholdet til andre kunne bli anstrengt.

– Til dømes biskopen i Bergen skreiv i dagboka si: «Amtmann Falsen – ett av de mennesker jeg aldri kan fatte rett tillit til», fortel Timberlid.

Falsen la seg ikkje berre ut med eliten. Også folket kom han på kant med.

PRYDA 1000-LAPPEN 1990-2001: Christian Magnus Falsen skreiv utkastet til grunnlova saman med Johan Gunder Adler og er ein viktig person i norsk historie. Foto: Norges bank

I 1815 kasta han seg inn i kampen for å bli valt inn på det fyrste ordentlege Stortinget for Nordre Bergenhus amt. Problemet var berre at Falsen budde i Bergen og ikkje i Nordre Bergenhus, som han etter lova måtte for å representera det amtet.

Like fullt greidde han å bli valt og møtte på Stortinget. Konstitusjonskomiteen oppdaga at han ikkje budde i amtet han representerte, men Falsen makta å overtala komiteen og fekk sitja på tinget.

To år seinare stilte han på nytt til val.

– Denne gongen var han smart og inngjekk avtale med presten i Eivindvik i ytre Sogn om å skriva seg inn i manntalet i Eivindvik. Men konstitusjonskomiteen godkjende ikkje den nye bustadadressa og erklærte valet av Falsen ugyldig. Dette var eit forferdeleg slag for han, fortel Timberlid.

Falsen vende bøndene ryggen Ekspandér faktaboks Då Falsen sendt heim frå Stortinget, var han i ein livsfase, der også mykje anna gjekk i mot han. Han byrja å endra på standpunkta sine. Til dømes forsvarte han ikkje lenger den norske bonden, slik han gjorde under grunnlovsarbeidet i 1814. Det kom til syne då det skulle opprettast ein sølvskatt for å skaffa pengar til ein ny statleg bank i landet. – Denne skatten var det mykje motstand mot, og bøndene gjorde opprør i 1818. Då var Falsen veldig på hogget og meinte at «desse usiviliserte personane» måtte stoggast. Då ser me at ideane hans om folkesuvereniteten ikkje sat så godt inne lenger. Han var blitt ein embetsmann og distanserer til bøndene, seier Timberlid