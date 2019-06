Gründerbedrift slått konkurs

Tracksa Norway AS har gått med store underskot dei siste åra. No er det kroken på døra, skriv Firda. Det er Innovasjon Norge som har slått verksemda konkurs med eit krav på om lag 950.000 kroner. Bedrifta frå Vadheim som blei starta i 2006, leverte mellom anna eit trådlaust lysanlegg for varsling for motorbaner. Dagleg leiar Frode Steen seier til avisa det ikkje er noko dramatikk i konkursen. – Vi har ikkje hatt tilsette i selskapet sidan 2015.