Grove brot på kviletid

Ved ein kontroll på Håbakken på E16 i Lærdal i dag vart to sjåførar melde for grove brot på reglane om køyre- og kviletid. I tillegg vart ein sjåfør meld til politiet fordi han ikkje stansa for kontroll, og for å ha redusert sikt ut av frontruta på grunn av flagg, vimplar og ei vifte.