Grønt lys for vogntog

Frå klokka 16 i dag blir fylkesveg 60 over Utvikfjellet opna for alle typar køyretøy. Men framleis vil trafikken vere regulert i form av einvegskøyring med leiebil. Ferjesambandet Anda-Lote blir trafikkert med to ferjer også i dag, men frå i morgon blir det berre éi ferje på sambandet.