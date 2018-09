Grønt lys for lakseoppdrett

Kystverket har gitt grønt lys for at Langøylaks AS, Troland lakseoppdrett AS og Austevoll Melaks AS kan etablere akvakulturanlegg på Husevåg i Vågsøy. Vurderinga frå Kystverket blir sendt til Sogn og Fjordane fylkeskommune som gjer eit endeleg og samla vedtak.