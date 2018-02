Grønnevik attvalt som Høgre-leiar

Vidar Grønnevik frå Florø vart i helga attvalt som fylkesleiar i Sogn og Fjordane Høgre. Mykje tyder på at han blir den siste leiaren i fylkeslaget si historie. Allereie no jobbar dei med å slå seg saman med Hordaland Høgre, før dei to fylka slår seg saman i 2020.