Groe skapte problem for ferje

Energibruken på el-ferjar «Ampere» auka med 20 prosent på grunn av groe, skriv TU. «Ampere» ligg no ved Halsnøy verft. – Vi har vaska skrog og propellar kvart halvår, men opplevde likevel at aluminiumsskroget vart så tilgrodd at energibruken gjekk dramatisk opp, seier teknisk direktør Sigvald Breivik i Norled. Selskapet skal no prøve med eit nytt silikonbasert botnstoff på ferja.