Grodås har lært – no trur han på skadefri sesong

– Tidlegare år har eg køyrd mykje hardtrening i november og desember, og kanskje pusha litt for hardt. Men før årets sesong har eg tatt det meir med ro i den perioden. Så eg har nok lært litt av dei tidlegare sesongane, seier Victor Grodås til NRK.

Heilt sidan han slo gjennom som Hødd-spelar i 2011 har Victor Grodås stort sett hatt minst eit lengre skadeavbrekk kvar sesong. Ofte har skadane oppstått i sesongoppkøyringa, men denne sesongen har den gått knirkefritt.

Lang liste

Grodås starta helgas treningskamp på venstreback for Sogndal, i 2–1 sigeren over Brann. Ein posisjon han skal konkurrera med islandske Kristinn Jónsson om å halda gjennom sesongen.

– Eg føler meg veldig bra og føler at eg vil prikke inn forma perfekt til seriestarten, seier Grodås.

Men for at du enklare skal skjønne kor skadeplaga 25-åringen har vore spurde vi han om å ramse opp alle problema, år for år. Og han hugsar godt alle skadane han har slite med:

Rauk menisken på siste trening med Lillestrøm før overgangen til Hødd. Operasjon, og tilbake på bana i sesongens ti siste kampar. 2012 (Hødd): Leddband i vestre kne La Mange. Ute fram til haustsesongen, men i tide til å få med seg cupgullet med Hødd.

Leddband i vestre kne La Mange. Ute fram til haustsesongen, men i tide til å få med seg cupgullet med Hødd. 2013 (Hødd): Fekk med ein seriekamp, så rauk menisken i første runde i cupen. Vart overivrig og på bana att etter to veker. Fekk så kronisk betennelse i kneet etter 12–13 kampar. Ute resten av sesongen.

Fekk med ein seriekamp, så rauk menisken i første runde i cupen. Vart overivrig og på bana att etter to veker. Fekk så kronisk betennelse i kneet etter 12–13 kampar. Ute resten av sesongen. 2014 (Hødd): Skadefri sesong.

Skadefri sesong. 2015 (Sogndal): Gjekk til Sogndal og fekk med seg opprykket her. Eit lite ribbeinsbrot, men mista ikkje mange kampar grunna det.

Gjekk til Sogndal og fekk med seg opprykket her. Eit lite ribbeinsbrot, men mista ikkje mange kampar grunna det. 2016 (Sogndal/Kristiansund): Rauk korsbandet på treningsleir i Spania før sesongstarten og var ute fire-fem månader. Var på lån til Kristiansund på hausten.

Status til no for 2017 er at Grodås er frisk og rask, og målet er å heve botnnivået sitt.

– Eg skal ta store steg på alle område og vera solid. Mi sterke side er at eg er allsidig og god både framover og bakover på bana, seier han.

– Svakheiter då?

– Eg må klare å omstilla kjappare frå angrep til forsvar, svarar Grodås.