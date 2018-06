Gråtkvalt rådmann på talarstolen

Alf Olsen jr. måtte kjempe mot tårene då han forklarte kommunestyret i Lærdal kvifor han gjev seg som rådmann, skriv porten.no. Olsen har vore rådmann sidan 2010 og går no over i ei stilling som rådgjevar i kommunen. – Eg har over lang tid møtt motkrefter, med støtte frå media, som ikkje ønskjer meg vel, sa han.