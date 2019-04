– Det er nokre hus i området. Vi må kalle ut Sivilforsvaret for å få kontroll, seier vaktleiar ved Alarmsentralen i Florø, Jan Gunnar Holvik.

Brannvesenet er framme på staden for å sløkke. Meldinga om brannen tikka inn rett før klokka to etter observasjonar om røyk ved ein gard. Det brenn i eit område med skog, gras og lyng.

Politiet opplyser om at det er ein bråtebrann som er komen ut av kontroll.

SLØKKER: 20 personar frå Sogndal, Leikanger og Luster deltek i sløkking. Dei får hjelp av politi og mannskap frå Sivilforsvaret. Foto: HALVOR FARSUND STORVIK / PORTEN.NO

Lite vatn

Brannmannskap slit med lite vatn til sløkkinga opplyser alarmsentralen i Florø.

Dei får no også hjelp av ein tankbil frå brannvesenet i Luster, slik at det no er to tankbilar som deltek i sløkking.

Klokka 15.50: Augevitne fortel til NRK Sogn og Fjordane at det no verkar som røyken frå gras og lyngbrannen er i ferd med å avta.

Totalforbod

Dei fleste stadar i fylket har totalforbod mot bålbrenning på grunn av tørt terreng, men Sogn brann- og redning har så langt ikkje innført eit forbod.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om skogbrannfare og gras- og lyngbrannfare i Sogn og Fjordane. Det har vore fleire store brannar i terrenget i Sør-Noreg dei siste dagane. Anne Rygh Pedersen i DSB ber folk om å ikkje ta sjansar.