Granskar nytt IT-system

I Helse Førde granskar ein IT-systemet Meona etter at ein pasient vart alvorleg forgifta, og til slutt døydde, skriv Firda. Systemet vart kjøpt inn for litt over to år sidan og blir i dag brukt på om lag ni av ti sengepostar i heile Helse Vest.