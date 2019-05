Granskar hendinga på Snorre B

Equinor skal granske hendinga då det byrja å ryke frå ein separator på Snorre B utanfor Florø. – Me skal setje saman eit fagteam som kan gje ei god vurdering av hendinga, både for å finne årsaka og for å kunne lære av det som skjedde, seier pressetalsmann Morten Eek til NRK.