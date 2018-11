Godtar ikkje nye planar

NVE vil ikkje godta planane Helse Førde har for utbygging til Førde sentralsjukehus. Dei meiner planane kan påverke flaumfaren til bustadane rundt. – Eg reknar med dette ikkje er ei stoppordre for prosjektet, seier Kjell Inge Solhaug, prosjektdirektør for nye Førde sjukehus til Firda.