Godt nytt for bruforkjemparar

Ei styrking av ferjeavløysingsordninga er godt nytt for Sogn og Fjordane, det meiner Stortingsrepresentant for KrF, Tore Storehaug. Her i fylket har både Atløysambandet og Ytre Steinsundbru i Solund kjempa for å kome innunder ordninga, slik at ferja kan bli erstatta av bru. I dag gjekk heile kommunalkomiteen på Stortinget inn for å utvide ferjeavløysingsordninga til også å gjelde rentekostnader.