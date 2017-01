Godkjenner dumping av gruveavfall i Førdefjorden

Saka vert oppdatert.

ESA tok imot i 2015 tre klager på myndigheitenes avgjerd om å gje gruveselskapet Nordic Mining løyve til å deponera gruveavfall frå Engebøfjellet i Førdefjorden. Klagarane hevda avgjerda er i strid med EUs vassdirektiv, og at gruveavfallet vil vera sterkt forurensande i lang tid.

– I praksis vil dette seie at ESA reknar at Norge har innfridd føresetnadane for å ta i bruk dei unntaka som EØS-reglane opnar for, seier kommunikasjonssjef i ESA, Anne Vestbakke til NRK.

ESA konkluderer no med at Norge har opptredd i samsvar med reglane i vassdirektivet.

– Målet har ikkje vore å ta stilling til prosjektet, men om den norske saksbehandlinga har følgt reglane, og det konkluderer vi med at dei har gjort, seier Vestbakke.

Gruveplanane i Naustdal Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK Ekspandér faktaboks Norges største kjende førekomst av mineralet rutil, ligg i det 300 meter høge Engebjøfjellet mellom Redal og Vevring på nordsida av Førdefjorden.

Rutil blir mellom anna nytta som kvitningsstoff i tannkrem, mat og maling.

Nordic Mining har søkt om løyve til gruvedrift. Planen er å deponere overskotsmasse frå gruvedrifta i eit fjorddeponi i Førdefjorden. Om lag 4 km av fjordbotnen vil bli lagt aude over ein periode på 50 år.

Kommunestyra i Naustdal og Askvoll har sagt ja til planane.

Miljøverndepartementet skal avgjere endeleg utsleppsløyve.

Torsdag 14. mars 2013 utsette miljøvernministeren avgjerdsla om utsleppsløyve i ett år, i påvente av nye utgreiingar.

I november 2014 sa Miljødirektoratet nei til sjødeponiet. Direktoratet la vekt på miljøfaglege omsyn, og frykta mellom anna for fiskelivet.

I april 2015 stadfesta Moderniseringsdepartementet reguleringsplanen, medan Klima- og miljødepartementet gav løyve til sjødeponiet.

I februar 2016 starta Nordic Mining prøveboring i Engebøfjellet. Demonstrantar, m.a. frå Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har lenka seg fast og blitt fjerna med makt av politiet.

19. februar 2016 avviste regjeringa klagen frå fleire miljøorganisasjonar på løyvet til fjorddeponi i Førdefjorden. Kjelde: Wikipedia.org og NRK.no

Fortsett kampen

Prosjektet har hatt mange kritikarar og demonstrantar har gjort sitt for å stoppe heile utbygginga.

– Overvakingsorganet har berre vurdert saksbehandlinga og ikkje dei faktiske forholda og konsekvensane for livet i fjorden.Vi hadde ønska oss ein grundigare behandling av saka og de faktiske konsekvensane, seier Ingrid Skjoldvær, som er leiar i Natur og Ungdom.

Dei har ikkje tenkt å gi opp kampen.

– Vi har ikkje gitt opp og vil fortsette kampen for å sørge for at vi skal ha reine fjordar med rein fisk også i framtida, avsluttar Skjoldvær.

I mars i fjor vart det skrive ut 103 bøter på 10 000 kroner til aksjonistar som demonstrerte mot fjorddeponiet, dei fleste av dei frå Natur og Ungdom.

AKSJONERTE: Nærast dagleg i tre veker var politiet i Vevring for å fjerne aksjonistar som lenka seg fast til Nordic Mining sine anleggsmaskiner i Engebøfjellet. Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Ein som er glad for avgjerda frå ESA er Bjørn Lødemel i Høgre.

– Vedtaket betyr mykje for norske bedrifter og jobbar i Distrikts-Noreg, seier Høgres stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane, Bjørn Lødemel.

Selskapet som vil starte gruvedrift på Engebøfjellet er Nordic Mining, og dei seier til NTB at dei er i gang med tekniske studiar av området.