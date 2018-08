Gode tal for Sunnfjord Energi

Sjølv om selskapet ikkje har produsert like mykje straum som fjoråret, har høge straumprisar gjort sitt, men det er i hovudsak samanslåinga mellom Sunnfjord Energi og SFE Kraft som gav det positive resultatet for første halvår i 2018. Resultatet etter skatt er på 26 millioner kroner - ei betring på nesten 10 millionar kroner i forhold til same periode i fjor.