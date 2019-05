Gode tal for sparebanken

Inntektsvekst og låge tap gir god start på året for Sparebanken Sogn og Fjordane. Dei auka inntektene med over 30 millionar kroner i første kvartal samanlikna med i fjor. Banken hadde 282 millionar kroner i inntekter på årets tre første månadar. I ei pressemelding opplyser banken at dei i løpet av året vil gje vekk 45 millionar av overskotet sitt til forskjellige formål.