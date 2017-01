Gode skular

Skulane i Sogn og Fjordane får ros i ei undersøking som Statistisk Sentralbyrå har gjort for Kunnskapsdepartementet. Undersøkinga viser at i vårt fylke ligg ein av tre skular over det nasjonale snittet når ein måler kor mykje dei bidreg til det elevane lærer frå femte til sjuande klasse.