Gode resultat på eksamen

Det er jamt over gode resultat på eksamen i grunnskulen i vår. Det viser førebelse resultat etter eksamen i dei skriftlege faga for 9100 avgangselevar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Beste snittkarakter kom i engelsk med 3,83 – godt over landssnittet på 3,67. Elevane kom også over landssnittet i matematikk, men noko under i norsk.