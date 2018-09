Gode prisar på tømmer

Det er gode tider i skogbruket for tida. Skogbruksleiar Kjell Magne Åshamar i Vestskog seier til avisa Fjordingen at lønsemda i skogsdrifta er den beste sidan 90-talet. Forklaringa på dei gode tømmerprisane er fleire. Men Åshamar peikar på at ei av årsakene er lite tømmer på lager og stor etterspurnad.