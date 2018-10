God vekst innan ferie og fritid

Sogn har hatt god vekst innan ferie- og fritidsmarknaden i sommarmånadene, skriv Sogn Avis. – Her viser tala ein vekst på 18,8 prosent, sett i høve same månadene i fjor, seier Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord. Overnattingstala for alle kundegrupper viser likevel ein nedgang på 2,5 prosent.