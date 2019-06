God grasavling i vente

Vêret i vår har vore svært bra for bøndene i fylket. – Etter to magre år, ser 2019 ut til å bli eit svært godt grasår, seier assisterande landbruksdirektør Bjørn-Harald Haugsvær. Grunna væte i 2017 og tørke i 2018, måtte mange bønder kjøpe inn gras. I fjor søkte 7500 norske bønder om erstatning for avlingssvikt.