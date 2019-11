Gloppar skal spele for Vålerenga

Fotballspelaren Sigrid Heien Hansen frå Sandane skal spele for toppserieklubben Vålerenga til neste sesong, skriv VG. Dei siste tre åra har ho spela for Oslo-laget Kolbotn. Førebels har Hansen skrive under ein eittårskontrakt med Vålerenga.