Glatte vegar og vanskelege køyreforhold

På fleire fjellovergangar er det innført kolonnekøyring grunna uver. Elles er det stort sett ope på fjella mellom Austlandet og Vestlandet.

Likevel seier varselet at det er vanskelege køyreforhold grunna kraftig vind og nedbør som kjem som snø i fjellet.

– Det kan tyde på at det byrjar å hardne til. Først vart det kolonne på Aurlandsfjellet og så Hardangervidda og no Hemsedalsfjellet. Det er så pass mykje vind at ein må køyre kolonne på grunn av sikta, seier Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Her er ei oversikt over fjellovergangane slik det såg ut klokka 16.30 søndag.

Hemsedalsfjellet - kolonnekøyring.

Hardangervidda - kolonnekøyring

Aurland-Hol: kolonnekøyring

Filefjell - snø- og sidekke, men vegen er open.

Tyin-Årdal - snø- og isdekke, men vegen er open.

Strynefjellet - Snø- og isdekke. Dårleg sikt, men vegen er open.

Haukelifjellet - snø og isdekke, men vegen er open.

Sjølv om vegane er opne, kan det altså vere både dårleg sikt og glatte vegar. På riksveg 5 mellom Førde og Sogndal melder politiet at det er svært glatt ved Fjærlandstunnelen og i Kjøsnesfjorden.

Her var det i 16-tida stengt grunna bilberging etter at eit vogntog køyrde av vegen.

– Det er tilnærma blank is på vegen og. Veldig glatt, og i tillegg mykje vind som gjer at det bles opp snø, seier Kjell Bolsø i politiet.