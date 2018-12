Glatte vegar i morgontimane

Fleire stader i ytre Nordfjord og ytre Sunnfjord vert det meldt om svært glatte vegar. Ein bilist melder om svært glatte vegar i Vågsøy. Det føregår både salting og strøing, men vedkomande ber likevel folk om å køyre forsiktig. Ein annan sjåfør opplyser at det er svært glatt på vegen mellom Selje og Måløy. Vegtrafikksentralen opplyser at dei har fått inn fleire meldingar om det same, spesielt i Vågsøy-området. I Florø skriv Firdaposten at det vert meldt om såpeglatte vegar der og.