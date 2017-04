Gjekk seg fast på skitur

To personar gjekk seg skårfast på skitur på Frudalshesten i Sogn, og melde frå at dei trengde hjelp. Det var tett tåke i området og Røde Kors vart sendt ut for å hjelpa dei ned. Men så letta vêret og Røde Kors vart kalla tilbake. Turgåarane kom seg ned att sjølve og var i fin form då dei vart tatt i mot av politiet.