Gjekk berserk i leilegheit

Ein sogning i 40-åra må betale 8.000 kroner i bot etter at han raserte leilegheita til ei kvinne han kjende. Det var ei januarnatt i fjor at mannen først knuste eit vindauge og deretter tok laust på inventaret. I tillegg til bota må mannen betale over 6.000 kroner i erstatning til kommunen for det knuste vindauget.