Gir millionar til fotballhall

Vågsøy kommune sett av 6,2 millionar kroner i tilskot til bygging av fotballhall i Florø, skriv Fjordenes Tidende. Vågsøy går inn med pengar for at hallen skal få status som interkommunalt anlegg. På den måten vil bygginga av hallen kunne eit større tilskot i for av spelemidlar.