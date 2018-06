Gir åtte millionar til fotballhall

Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest går inn med 4 millionar kvar til ny hall i Florø. Florø fotballen ønsker seg fotballhall til over 100 millionar ved Litjevatnet for å få betre treningsforhold. I går varsla Fylkesmannen motsegn mot planane om ein storhall Florø, grunna store negative konsekvensar for det bynære friluftslivet og landskapet.