Geolog til Lærdal i dag

Klokka 12.30 i dag kjem ein geolog frå NGI til Lærdal for å vurdere rasområda. Fredag kveld gjekk det to ras i Lærdal ved Tønjum og ved Jutlamannen. Geologen skal vurdere faren for fleire steinsprang ved Tønjum og sjå på skadane som elva gjorde ved rasteplassen ved Jutlamannen.