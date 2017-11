Geolog på veg til Dalsøyra

Ein geolog og ein geoteknikar kjem i 12-tida til fylkesveg 57 i Dalsøyra i Gulen der deler av vegen rasa ut i dag tidleg. Vegvesenet opplyser at vegen ikkje blir opna i dag, og at det kan gå fleire dagar før vegen er køyrbar igjen. Geologen og geofysikaren skal gjere undersøkingar av skadane på vegen og leggje ein plan for korleis den skal reparerast.