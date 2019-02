Går som normalt igjen

Fjord1 melder at ferjekaien på Fure i Sunnfjord no er i orden, og at ferjetrafikken Askvoll- Fure og Gjervik er i gang igjen. Ferjesambandet Askvoll-Værlandet går som normalt frå i morgon av, men det går passasjerbåt ut dagen i dag.