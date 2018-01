Går saman om friskule på Bryggja

Fleire lag og organisasjonar på Bryggja har skipa eit aksjeselskap for å legge til rette for at det kan drivast ein friskule i bygda. Verken Vågsøy, Eid eller Selje kommunar har pengar til å behalde Bryggja skule fram til bygda vert ein del av Stad kommune.