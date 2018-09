Går i gang med E39-planar

Statens vegvesen og Eid kommune startar arbeidet med detaljreguleringsplanen for E39 Skipenes bru. No ber dei om innspel til arbeidet innan utgangen av september. Eksisterande bru held ikkje dagens krav til rekkverk og breidde, og manglar gang- og sykkelveg for mjuke trafikantar. Målet for prosjektet er å ha godkjent reguleringsplan i løpet av 2018